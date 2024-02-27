ولي عهد الشارقة يؤكد دور «استشاري الإمارة»

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أمس، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية دور المجلس الاستشاري في مناقشة الموضوعات، ورفع التوصيات التي تعزز من الأداء الحكومي، من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين والخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المحلية، ما يصب في مصلحة المجتمع.

وثمن سمو ولي عهد الشارقة دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمجلس التي ترمي إلى مشاركة المجتمع في تطوير وتنمية مدن ومناطق الإمارة في مختلف المجالات الحضارية والثقافية والعلمية والتراثية والعمرانية، مشيداً سموه بجهود المجلس الاستشاري في خدمة قضايا المجتمع ونقل صوت المواطن، إضافة إلى تقديم الحلول الشاملة والعملية، من خلال رفعها للجهات المعنية في الإمارة، الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة من إنشاء المجلس، مشدداً سموه على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق الدائم بين المجلسين الاستشاري والتنفيذي، تحقيقاً للمصلحة العامة.