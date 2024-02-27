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بلدية أبوظبي ورشة لتوعية الطلبة بأساليب الزراعة المستدامة

بلدية أبوظبي ورشة لتوعية الطلبة بأساليب الزراعة المستدامة
28 فبراير 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف توعية المجتمع بأهمية ممارسة الزراعة وزيادة المساحات الخضراء.. نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة لرفع مستوى وعي طلاب المدارس بين 11 و16 سنة بأهمية التشجير في الحفاظ على البيئة وتعزيز الرقعة الزراعية، وتأصيل القيم الزراعية في نفوسهم. وتضمنت الفعالية تعريف الطلاب بأنظمة الأسطح الخضراء وأسلوب زراعة سطح مبنى البلدية، بالإضافة إلى شرح آليات استثمار بعض الأماكن التي لا توجد بها تربة صالحة للزراعة اعتماداً على الزراعة المائية التي تعد من الأساليب المستدامة التي تصون الموارد.. وتطرقت الفعالية إلى تثقيف الطلاب بأهداف وفوائد الزراعة المائية، كوسيلة لتقليل استهلاك الطاقة وامتصاص الحرارة، والعزل الحراري للمباني وخفض الانبعاثات وإعادة تدوير المياه الرمادية، وتقليل الأسمدة والمبيدات الحشرية، وتنقية الهواء.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الزراعة
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