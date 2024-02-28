شرطة أبوظبي توظف تقنية "CGI" الرقمية في تعزيز السلامة المرورية

تطلق مديرية المرور والدوريات الأمنية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي فيديوهات التوعية المرورية باستخدام تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI للتأثيرات المرئية، والتي يتم مشاهداتها عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي لنقل صور تتميز بجودتها العالية المطابقة لأرض الواقع.





وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية في التوعية المرورية والنهوض بالعمل الأمني، ورفع مستوى التنافسية وذلك تحقيقاً لرؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تقديم خدمات حكومية ذكية وتفاعلية تزامناً مع التحولات في الاهتمام بمسيرة الإبداع والابتكار والحلول الذكية.



وأوضح أن فيديوهات تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI تهدف إلى تعميق التوعية المرورية بين الجماهير وترسيخ السلوكيات السليمة بينهم ودفعهم للإسهام في ايجاد بيئة مرورية سليمة، بما يعزز السلامة على الطرقات ضمن تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهي "أمن الطرق" والأهداف الاستراتيجية في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية.



وقال الرائد أحمد عبد الله المهيري، مدير مشروع التوعية والتثقيف المروري الرقمي في المديرية، إن التوعية المرورية عبر فيديوهات تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد تعد واحدة من أشكال الرسالة الإعلامية الحديثة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن موضوعات الفيديوهات ستتناول العديد من محاور التوعية من أبرزها مخاطر الانشغال عن الطريق وصيانة المركبة وخطورة الإنحراف المفاجئ وتعزيز سلامة المشاة وسلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى جانب التوعية بالقيادة الآمنة اثناء تقلبات الطقس.