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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
28 فبراير 2024 12:46

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي  7.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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