الأربعاء 28 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تطلق تحدّي رواد الأعمال

معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم
28 فبراير 2024 12:56

 أبوظبي( الاتحاد)
أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق تحدّي رواد الأعمال تحت مظلة صندوق الخريجين بهدف رفع كفاءة طلبة الجامعات والخريجين من مواطني الدولة، وتزوديهم بالإرشاد والأدوات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. يندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: «نعمل في وزارة التربية والتعلم على رعاية وتحفيز، وتأهيل المواهب والكفاءات الإماراتية كافة، من طلبة الجامعات والخريجين، وتعزيز تنافسيتهم في جميع المجالات. 
ونحن حريصون على دعم ورعاية أصحاب الأفكار الريادية والمبتكرة ليكونوا قادرين على ترجمة أفكارهم الخلاقة إلى برامج ومشاريع ناجحة على أرض الواقع، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال عالمية المستوى في الدولة، والتي أهلتها للحفاظ على مراتب متقدّمة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال. ويأتي إطلاق تحدّي رواد الأعمال، وهو أول برامج صندوق الخريجين، ليمثل تجسيداً لهذا التوجه، حيث تدعم هذه المبادرة قيم الابتكار والإبداع لدى شباب وشابات الدولة، وتشجعهم على تحويل طموحاتهم إلى حقيقة».ويمكن لمواطني دولة الإمارات الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من طلبة الجامعات والخريجين المشاركة في تحدّي روّاد الأعمال - سواء كان لديهم أفكار ريادية يطمحون إلى تحويلها إلى مشاريع ريادية، أو كانوا من رواد الأعمال الشباب ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن يتطلعون إلى تنمية أعمالهم. وتم تصميم التحدّي للكشف عن ألمع العقول الريادية الطموحة من مواطني الدولة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الريادية إلى واقع، من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق النجاح في ضمن بيئة تنافسية.
وسيحظى المشاركون في تحدّي رواد الأعمال بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم تتوزع على 12 فائزاً وفائزة من مواطني الدولة، وفضلاً عن المكافآت المالية، تشمل جوائز المبادرة تمكين الفائزين من الانضمام إلى برامج حاضنات ومسرّعات الاعمال المتقدمة، والحصول على جلسات توجيه وإرشاد شخصية تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة.
ويعد التحدّي أول برنامج يتم تنظيمه تحت مظلة صندوق الخريجين المدعوم من وزارة التربية والتعليم، والرامي إلى دعم فكر ريادة الأعمال في الدولة، وتمكين رواد أعمال المستقبل ورواد الأعمال الحاليين من مواطني الدولة من استكشاف إمكاناتهم الريادية وصنع مستقبلهم، وتحويل أحلامهم إلى واقع، في إطار برامج ومبادرات متعددة.
 و يمكن لرواد الأعمال من الطلبة والخريجين الشباب الراغبين بالمشاركة في التحدي تقديم طلباتهم عبر موقع البرنامج الرسمي https://gradfund.moe.gov.ae/ حتى نهاية فترة التقديم في 1 مايو 2024 .

 

أخبار ذات صلة
«الألعاب الخليجية للشباب» تعتمد شعار «النسخة الأولى»
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
آخر الأخبار
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
علوم الدار
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
اليوم 14:35
سعود بن صقر يشهد افتتاح مؤتمر «مدراء العموم» لمجموعة «إنتركونتيننتال»
علوم الدار
سعود بن صقر يشهد افتتاح مؤتمر «مدراء العموم» لمجموعة «إنتركونتيننتال»
اليوم 16:52
سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
علوم الدار
سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
اليوم 16:50
الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد دوره في حفظ ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد دوره في حفظ ذاكرة الوطن
اليوم 16:47
أبوظبي
اقتصاد
«الصغيرة والمتوسطة» تساهم بـ 42.8% من ناتج أبوظبي غير النفطي
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©