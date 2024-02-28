«الهلال» يختتم حملة كسوة الشتاء لمتضرري موجة البرد في مرتفعات حضرموت

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملته لتقديم المساعدات، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس على السكان في مرتفعات محافظة حضرموت في اليمن، في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل والعطاء الإنساني.



واستفاد من الحملة التي استمرت عدة أسابيع، 6 آلاف و612 طالباً وطالبة ممن يقطنون في المناطق النائية والجبلية بمرتفعات حضرموت، وذلك بعد تحديد المناطق، وتقييم الاحتياجات الفعلية للمتضررين.



وفي إطار الحملة، شارك الفريق الطبي للعيادة الطبية المتنقلة التابعة لـ«الهلال» بتوفير الرعاية الطبية الأساسية، وتقديم التوعية والدعم النفسي للطلاب، للتخفيف من آثار التوتر والضغوط النفسية التي يمكن أن يعانوا منها في هذه الظروف القاسية. وعبر العديد من الأهالي والمعلمين والطلاب من أبناء المنطقة عن امتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها لمساندة المتضررين من موجة البرد، والظروف الجوية التي تؤثر على المحافظة خلال فصل الشتاء، والتي تتضمن انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مؤكدين أن المساعدات الإغاثية وصلتهم في الوقت المناسب، وأسهمت في تخفيف معاناتهم، ومساعدتهم على مواجهة تداعيات وآثار الموجة الباردة.