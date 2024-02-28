الأربعاء 28 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهلال» يختتم حملة كسوة الشتاء لمتضرري موجة البرد في مرتفعات حضرموت

«الهلال» يختتم حملة كسوة الشتاء لمتضرري موجة البرد في مرتفعات حضرموت
28 فبراير 2024 13:33

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملته لتقديم المساعدات، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس على السكان في مرتفعات محافظة حضرموت في اليمن، في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل والعطاء الإنساني.

واستفاد من الحملة التي استمرت عدة أسابيع، 6 آلاف و612 طالباً وطالبة ممن يقطنون في المناطق النائية والجبلية بمرتفعات حضرموت، وذلك بعد تحديد المناطق، وتقييم الاحتياجات الفعلية للمتضررين.

وفي إطار الحملة، شارك الفريق الطبي للعيادة الطبية المتنقلة التابعة لـ«الهلال» بتوفير الرعاية الطبية الأساسية، وتقديم التوعية والدعم النفسي للطلاب، للتخفيف من آثار التوتر والضغوط النفسية التي يمكن أن يعانوا منها في هذه الظروف القاسية. وعبر العديد من الأهالي والمعلمين والطلاب من أبناء المنطقة عن امتنانهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها لمساندة المتضررين من موجة البرد، والظروف الجوية التي تؤثر على المحافظة خلال فصل الشتاء، والتي تتضمن انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مؤكدين أن المساعدات الإغاثية وصلتهم في الوقت المناسب، وأسهمت في تخفيف معاناتهم، ومساعدتهم على مواجهة تداعيات وآثار الموجة الباردة.

أخبار ذات صلة
«الألعاب الخليجية للشباب» تعتمد شعار «النسخة الأولى»
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
المصدر: وام
حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
آخر الأخبار
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
علوم الدار
الحرس الوطني ينجح في إنقاذ طاقم "قارب" تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة
اليوم 14:35
سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
علوم الدار
سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
اليوم 16:50
الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد دوره في حفظ ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤكد دوره في حفظ ذاكرة الوطن
اليوم 16:47
أبوظبي
اقتصاد
«الصغيرة والمتوسطة» تساهم بـ 42.8% من ناتج أبوظبي غير النفطي
اليوم 16:45
"الغرف العربية" تبحث طموحات المنطقة في التكامل الاقتصادي
اقتصاد
"الغرف العربية" تبحث طموحات المنطقة في التكامل الاقتصادي
اليوم 16:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©