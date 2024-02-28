جامعة عجمان تحتفي بالتنوع الثقافي

احتفلت جامعة عجمان، بيوم الجاليات بمشاركة طلبتها من مختلف الجنسيات والثقافات، الذين مثلوا بلدانهم من خلال أجنحة متعددة، وعكسوا التنوع الثقافي الذي تتميز به الجامعة، التي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في جانب تنوع جنسيات الطلبة الدارسين فيها، بحسب مؤسسة "كيو إس QS" لتصنيف الجامعات العالمية لعام 2024.



وتنافس الطلبة المشاركون الذين ينتمون إلى جنسيات 30 دولة حول العالم، في تزيين أجنحتهم بالديكورات التعبيرية والأعمال الفنية والمقتنيات التراثية التي تميز بلدانهم، وارتدوا الملابس التراثية وقدموا المأكولات التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص ركن للمشاريع الصغيرة وآخر للهلال الأحمر الإماراتي.



وتضمن يوم الجاليات أيضاً عروضاً متنوعة قدمتها كل جالية مثل عرض الأزياء التقليدية، بالإضافة إلى الرقصات والغناء والموسيقى والتمثيل المسرحي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن الجامعة تفخر بكونها واحدة من الجامعات الأكثر شمولاً وتنوعاً، وتسعى دائماً إلى استقطاب الطلبة الموهوبين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن يوم الجاليات يعد أكبر فعالية ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي، تحتضن فيها الجامعة إبداعات ومواهب الطلبة وتمكنهم من إبراز كل ما هو جميل في بلدانهم.