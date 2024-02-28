"الأرصاد" يتابع تطور الحالة الجوية وأمطار غزيرة غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الجو التي تشهدها الدولة من اليوم إلى الجمعة، متوسطة وسريعة، وتشهد الحالة من صباح اليوم حتى المساء ازدياد كميات السحب تدريجياً على البحر، وعلى السواحل والجزر، وبعض المناطق الجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

وتتحرك السحب ليلاً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار أغلبها متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد شدتها على المناطق الداخلية والجنوبية وبعض المناطق الشرقية من الدولة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي، وتزداد شدتها مع البرق والرعد أحياناً على المناطق الداخلية والجنوبية ومنطقة العين.

ويتوقع أن يكون وضع الحالة غداً الخميس كالتالي، من الصباح إلى مابعد الظهر، تستمر السحب على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار أغلبها متوسطة وغزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية ومناطق متفرقة من العين، مع احتمال سقوط البرد، ومن المساء تقل كميات السحب، وتقل فرصة سقوط الأمطار بوجه عام.

وفي الصباح الباكر ليوم الخميس تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على غرب الدولة، وتمتد تدريجياً على بقية المناطق ويضطرب البحر، وتنخفض معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ،

ويكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض مناطق الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وشهدت درجات الحرارة الصغرى المسجلة أمس، ارتفاعاً، والتي كانت 4.7 درجة مئوية، في حين كانت درجة الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم، 7.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي.