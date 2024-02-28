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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك

«الشؤون الإسلامية» تبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك
28 فبراير 2024 15:23

بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، في الاجتماع الذي حضره محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الفروع والإدارات، استعدادات الهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك وجاهزيتها لتقديم خدماتها للمجتمع برؤى عصرية تمكنه من استثمار نفحات هذا الشهر المبارك. واطلع الدكتور الدرعي على خطط الهيئة واستراتيجيتها وبرامجها وأنشطتها في شهر رمضان، ووقف على أبرز التحديات والعقبات وآلية تذليلها، مؤكداً ضرورة تجهيز المساجد على مستوى إمارات الدولة، وتوفير كل متطلباتها من الفرش وأجهزة التكييف والصوت وتهيئتها لاستقبال المصلين والمصليات بصورة حضارية تحقق للمسلمين الراحة والطمأنينة، ليؤدوا الصلاة فيها بيسر ورحمة وسكينة. وناقش الاجتماع العديد من المحاور التي تضمنها جدول الأعمال.

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