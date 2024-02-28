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علوم الدار

محمد بن راشد يزور حديقة مشرف الوطنية

محمد بن راشد يزور حديقة مشرف الوطنية
28 فبراير 2024 18:08

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حديقة مشرف الوطنية التي تعد من أقدم الحدائق في دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «محمد بن راشد يزور حديقة مشرف الوطنية التي تعد من أقدم الحدائق في دبي وتبلغ مساحتها 81 مليون قدم مربع، وقام سموه بممارسة رياضة المشي في المسار الجبلي المخصص ضمن الحديقة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
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