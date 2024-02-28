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علوم الدار

غداً.. فرصة سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

غداً.. فرصة سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
28 فبراير 2024 18:45

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، مشيرا إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والثاني عند الساعة 21:39.

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ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج متوسطا إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والثاني عند الساعة 00:14 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والثاني عند الساعة 07:01.

المصدر: وام
الطقس
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