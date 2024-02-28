%38 من كوادر «التربية» من الشباب

دينا جوني (دبي)

تركز وزارة التربية والتعليم على استقطاب عنصر الشباب للانضمام إلى كوادرها، وقد بيّنت الإحصائيات الصادرة عنها أن إجمالي الكوادر من الشباب يمثل 38% من مجمل الموظفين، بينما يمثل القادة الشباب نسبة 26% من إجمالي القادة في الوزارة. ويشغل 41% من الشباب الوظائف المهنية والتخصصية، فيما يشكّل الشباب 68.75% من عدد الموظفين المواطنين العاملين في ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا خارج الدولة.

وأكدت الوزارة أهمية تطوير المهارات والقدرات القيادية للشباب التي تجعلهم أكثر استعداداً نحو تحقيق خطة مئوية الإمارات 2071، وتعزيز أهمية تمكين مواهب الشباب وتنميتها، وترسيخ القيم التي تتناسب مع الوزارة، وتطوير مبادرات ومشاريع ذات صلة باهتمامات الشباب في وزارة التربية والتعليم.

لذلك يركز مجلس شباب وزارة التربية والتعليم على تحقيق التوجهات والأطر المحددة في دليل تمكين الشباب المعتمد من المؤسسة الاتحادية للشباب، وتعزيز تبادل الخبرات والشراكة بين المجلس والجهات المختصة بالشباب المحلية والدولية.

وبحسب الوزارة، يتولى المجلس بإنشاء حلقة وصل بين الطلبة المبتعثين بالخارج ومجلس الشباب، ووضع خطة عمل سنوية للمجلس مع إطار زمني معتمد للتنفيذ، وتنفيذ فعاليات ومبادرات شبابية تهدف شباب وزارة التربية والتعليم، وإشراك الشباب في الدراسات المبيّنة على الاستبانات ومستويات الرضا.

وتركز مهام المجلس على رفع تقارير الإنجاز بشكل ربع سنوي بشأن المبادرات التي تم تنفيذها، وتنفيذ فعاليات شبابية بالتعاون مع جهات اتحادية والقطاع الخاص، والتنسيق مع إدارة الاستراتيجية والمستقبل لضمان المواءمة مع خطة المجلس، وتقديم الاستشارات، ونشر المعرفة حول اختصاصات الوزارة خلال التركيز على فئة الشباب.ومن الأهداف التي يتجه المجلس لتحقيقها، التركيز على توفير بيئة حاضنة لإبداع الشباب ضمن الوزارة وتفعيل دورهم ، ودعم مشاركتهم مع صناع القرار في الوزارة، فضلاً عن ضمان وجود تقاسم فعال للموارد، وقنوات اتصال فعالة بين الوزارات فيما يتعلق بالسياسات والبرامج الشبابية.