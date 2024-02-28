الأربعاء 28 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

32 قارئاً في رمضان عجمان

32 قارئاً في رمضان عجمان
28 فبراير 2024 19:01

سعيد أحمد (عجمان)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية» تبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك
بايدن: إسرائيل ستوقف الحرب في غزة خلال شهر رمضان

أكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان»، إن الدورة الـ 18، تستضيف أكثر من 32 قارئاً من داخل الدولة وخارجها، في 6 مساجد بالإمارة، مؤكدة أن الدورة الحالية ستشهد فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات.وثمنت المعمري، دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في إحياء ليالي شهر رمضان بالذكر، وبث الروحانيات في نفوس الأفراد، ونشر ثقافة المحبة والتسامح في الشهر الفضيل، وتشجيعهم على عمل الخير والتطوع من أجل خدمة المجتمع. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق عجمان سراي، بحضور ممثلي الجهات المنظمة والمؤسسات الراعية والإعلاميين، واستعراض المؤتمر أهم فعاليات رمضان عجمان، والتطورات التي استجدت عليها، والرعاة الجدد الذين انضموا إليها، بالإضافة إلى المحاضرات والندوات الدينية المتنوعة بعدة لغات مختلفة. وأشارت مريم المعمري، إلى أنه سيتم عقد محاضرات دينية بلغات مختلفة، تقام في المساجد ومجالس الأحياء السكنية، بهدف بث روح الايمان ونشر الوعي بالدين الحنيف، كما تم اختيار أكثر من 120 متطوعاً ومتطوعة من أكفأ الشباب، من أجل تقديم المساعدة في إرشاد المصلين، وتنظيم دخول المصلين وخروجهم من المساجد، مشيرة إلى أن الدورة الحالية سيكون لها أثر طيب في نفوس الجميع، وذلك بتعاون المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في رعاية رمضان عجمان.
 

رمضان
القرآن الكريم
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
الاتحاد السعودي يكشف عن موعد عقوبة رونالدو
الرياضة
الاتحاد السعودي يكشف عن موعد عقوبة رونالدو
اليوم 20:34
رئيس الدولة يستقبل رئيس القمر المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس القمر المتحدة
اليوم 20:26
«المسرح 54» تحتفي بدورة «الأيام» المقبلة
التعليم والمعرفة
«المسرح 54» تحتفي بدورة «الأيام» المقبلة
اليوم 20:19
روائع تزيّن بيوت مهرجان «سكة للفنون والتصميم»
التعليم والمعرفة
روائع تزيّن بيوت مهرجان «سكة للفنون والتصميم»
اليوم 20:17
عبد الله بن محمد آل حامد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للإعلام
علوم الدار
عبد الله بن محمد آل حامد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للإعلام
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©