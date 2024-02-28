32 قارئاً في رمضان عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

أكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان»، إن الدورة الـ 18، تستضيف أكثر من 32 قارئاً من داخل الدولة وخارجها، في 6 مساجد بالإمارة، مؤكدة أن الدورة الحالية ستشهد فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات.وثمنت المعمري، دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في إحياء ليالي شهر رمضان بالذكر، وبث الروحانيات في نفوس الأفراد، ونشر ثقافة المحبة والتسامح في الشهر الفضيل، وتشجيعهم على عمل الخير والتطوع من أجل خدمة المجتمع. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق عجمان سراي، بحضور ممثلي الجهات المنظمة والمؤسسات الراعية والإعلاميين، واستعراض المؤتمر أهم فعاليات رمضان عجمان، والتطورات التي استجدت عليها، والرعاة الجدد الذين انضموا إليها، بالإضافة إلى المحاضرات والندوات الدينية المتنوعة بعدة لغات مختلفة. وأشارت مريم المعمري، إلى أنه سيتم عقد محاضرات دينية بلغات مختلفة، تقام في المساجد ومجالس الأحياء السكنية، بهدف بث روح الايمان ونشر الوعي بالدين الحنيف، كما تم اختيار أكثر من 120 متطوعاً ومتطوعة من أكفأ الشباب، من أجل تقديم المساعدة في إرشاد المصلين، وتنظيم دخول المصلين وخروجهم من المساجد، مشيرة إلى أن الدورة الحالية سيكون لها أثر طيب في نفوس الجميع، وذلك بتعاون المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في رعاية رمضان عجمان.

