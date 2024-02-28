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شرطة أبوظبي تناشد السائقين الالتزام بالقيادة الآمنة

شرطة أبوظبي تناشد السائقين الالتزام بالقيادة الآمنة
28 فبراير 2024 19:03

ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية .
 
وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة  والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

 ودعت السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور .

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وأشارت أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة .

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط  التمديدات الكهربائية ، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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