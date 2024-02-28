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علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا
28 فبراير 2024 20:56

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.

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ورحب سموه بزيارة معالي حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي حاجة لحبيب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بلجيكا
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