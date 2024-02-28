«أبوظبي للزراعة» تفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين

أبوظبي (وام)



أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فتح «سوق الأعلاف» لمربي الثروة الحيوانية المسجلين في أنظمتها الإلكترونية، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار لأكثر من 20 ألف مربٍ على مستوى الدولة.

ويعتبر«سوق الأعلاف» الذي أطلقته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية العام الماضي، أول وأكبر سوق للأعلاف في منطقة الشرق الأوسط، يخدم نحو 40 ألف مرب على مستوى الدولة، ويلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية.

ويوفر السوق مختلف أنواع الأعلاف بأسعار تنافسية، ما يسمح للمربين باختيار الأنسب لاحتياجات الثروة الحيوانية لديهم، في خطوة تتيح للمربين المسجلين في الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاستفادة من «سوق الأعلاف» وشراء مختلف أنواعها، عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، ضمن خدمة (شراء الأعلاف- سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية).ويبلغ حجم تجارة الأعلاف في دولة الإمارات حوالي 3 ملايين طن، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار درهم سنوياً، ومن شأن «سوق الأعلاف» أن يسهم في تنشيط هذه التجارة، وتعزيز المنافسة العادلة بين الموردين، بالإضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الإنتاج الحيواني، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي.

ويؤكد توسيع نطاق الاستفادة من«سوق الأعلاف»، التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتمكين مربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، من خلال تنمية وتطوير هذا القطاع، وضمان استدامته، بالإضافة إلى تعزيز قدرات سوق الأعلاف، وتوفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على زيادة حصتها السوقية في تجارة وتداول الأعلاف، بما يضمن حصول مربي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجات ثروتهم الحيوانية من هذه المادة بأعلى جودة وأفضل الأسعار.

أسواق نظامية

أعرب راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن سعادته بفتح سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المسجلين في أنظمة الهيئة الإلكترونية، مؤكداً أن «السوق» يرتبط بأسواق نظامية على أرض الواقع، ومنصة إلكترونية، ما يجعله الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأكبر من حيث حجم وقيمة التداولات التي ستتم من خلاله سنوياً.

وأفاد المنصوري بأن السوق يتيح لأصحاب الثروة الحيوانية في جميع إمارات الدولة الحصول على منتجات عالية الجودة من موردين موثوقين، كما يوفر الوقت والجهد، ويحمي المربين من التعامل مع الباعة المتجولين أو شراء أعلاف مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزايا التنوع والتشكيلة الواسعة من الأعلاف العشبية والأعلاف المركزة المتوفرة عبر الشركات المسجلة في المنصة أو الموجودة في السوق.

وقال: «إن تطوير قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من أهم الركائز الرئيسة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة»، مشيراً إلى أن منصة سوق الأعلاف تحظى باهتمام كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لتعزيز جودة الأعلاف المعروضة والمتداولة في الأسواق، وخلق المنافسة بين الموردين لتلبية الاحتياجات من الأعلاف والأغذية الحيوانية ذات المواصفات العالمية، بما يسهم في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، والارتقاء بالإنتاج الحيواني، وزيادة العائد الاقتصادي للمربين.

وأوضح المنصوري، أن بإمكان المربين المسجلين في الأنظمة الإلكترونية للهيئة، الاستفادة من خدمات السوق وشراء احتياجاتهم من منتجات الأعلاف من خلال الدخول إلى منصة «تم» للخدمات الحكومية، واختيار الجهة «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، ثم الدخول إلى حساب الحيازة الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، واختيار البطاقة الزراعية التي يرغب بالشراء من خلالها، ثم اختيار مركز الشراء والشركة، من قائمة الشركات العارضة للأصناف والكميات، وبعدها تحديد الأصناف والكميات التي تتناسب مع الطلب من الشركات العارضة، ثم الدفع لإتمام عملية الشراء، مشيراً إلى أن فاتورة الشراء تظهر بعد إتمام عملية الدفع، بحبث يمكن للمربي بموجبها تسلم الكميات من الشركات والمواقع التي تم الشراء منها عبر المنصة.

ودعا غير المسجلين في الأنظمة الإلكترونية للهيئة إلى التسجيل، للاستفادة من خدمات سوق الأعلاف، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة، لافتاً إلى أن وجود فريق من المختصين في جناح الهيئة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة للترويج لسوق الأعلاف، يتولى مساعدة مربي الثروة الحيوانية على التسجيل في أنظمة الهيئة الإلكترونية.

وأكد المنصوري أن الشركات المشاركة كافة في برنامج منصة سوق الأعلاف تلتزم بتوفير الأعلاف وفق معايير الجودة والسلامة التي تحددها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كما يتم تدقيق وفحص جميع الشحنات الواردة من الخارج، للتحقق من سلامتها وجودتها قبل السماح للشركات بعرضها على المنصة الإلكترونية، ويمكن لمربي الثروة الحيوانية التواصل مع الهيئة، في حال وجود أي استفسارات، عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555.