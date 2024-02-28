الشرطة السياحية بدبي تعزز التوعية بين منقذي الشواطئ

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، محاضرة توعية لمُنقذي الشواطئ، وحراس الأمن.

واستهدفت المحاضرة 25 من المنقذين وحراس الأمن، بهدف تعزيز وعيهم بالخدمات الأمنية الخاصة بالسياح والزوار، وتحديد قنوات التواصل المعتمدة في التقديم على الخدمات.

قدم المحاضرات التوعوية كل من ملازم أول عبدالله المهيري من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وملازم أول راشد المنصوري رئيس قسم أمن الشواطئ بالإنابة في إدارة الشرطة السياحية، وملازم حسين السعدي من إدارة الشرطة السياحية، وملازم حامد الرشيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وملازم ميره الجلاف من إدارة المباحث الإلكترونية.