الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المتكامل» راعياً لمؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط

«المتكامل» راعياً لمؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط
29 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتصدر أجندة «عمومية الطاولة»
مباحثات «وزاري التجارة العالمية» تدخل المرحلة الحاسمة

وقّع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، اتفاقية شراكة مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP)؛ لرعاية مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MTCE 2024)، حيث تهدف الاتفاقية إلى جعل مركز النقل المتكامل شريكاً راعياً لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري ويستمر لثلاثة أيام تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، وذلك بالتنظيم مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة وهيئة النقل والمواصلات.
وفي الدورة الخامسة للمؤتمر، سيكون التركيز على أحدث التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل العام، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والوقود البديل والبنية التحتية المرنة والتخطيط العمراني وجودة الحياة، ويشارك مركز النقل المتكامل في هذا الحدث من خلال الترويج للخدمات والبرامج التي يعمل على تطويرها لتحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050 والتنقل المستدام.
وقد تم التأكيد أن مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، سيضم أكثر من 2000 مشارك، و65 متحدثاً من نخبة الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 22 دولة، وعدداً من مديري الهيئات والدوائر الحكومية وصناع القرار، بالإضافة إلى أكثر من 46 جهة مشاركة في المعرض ممن يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويشجع مركز النقل المتكامل على الحضور والتعرف على مستقبل أنظمة المواصلات والنقل المستدام، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطوير قطاع النقل وتعزيز جودة الحياة، وتدعم رؤية المركز في الوصول إلى مستقبل مستدام يتماشى مع الجهود الرائدة عالمياً في هذا المجال.

النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
الاتحاد العالمي للمواصلات العامة
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
«خبرة أبوظبي» تُجهز «أسبوع النزال» في البرازيل
الرياضة
«خبرة أبوظبي» تُجهز «أسبوع النزال» في البرازيل
اليوم 18:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©