100 مركبة هجينة لـ «نقل عجمان»

عجمان (الاتحاد)

وقعت هيئة النقل بعجمان، عقداً مع شركة جمعة الماجد، لشراء 100 مركبة هجينة صديقة للبيئة، تعمل بالوقود والكهرباء، لتضاف على أسطول مركبات أجرة عجمان.

وتعكس هذه المبادرة التزام الجهتين بتوفير الحلول المبتكرة في مجال التنقل، وتبني وسائل النقل الخضراء، والارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز مستويات راحتهم.

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، إن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع شركة هونداي، لدعم مسيره الاستدامة في دولة الإمارات كتوجه اتحادي واحد، حيث تشارك الهيئة في الحفاظ على البيئة ضمن خططها الاستراتيجية، من خلال توفير منظومة نقل مستدامة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كافة، لتحقيق الاستدامة التي بدورها تحسّن جودة الحياة في إمارة عجمان.

تقنيات

أضاف سليمان الزبن، رئيس هيونداي في الإمارات، أن المركبة تتميز بتقنيات هجينة مخصصة لجعل جميع الرحلات أكثر سلاسة وراحة، وبتقنيات حديثة تجمع بين نظام المجموعة ونظام الملاحة الصوتي والمرئي، لتمنح السائق تحكماً شاملاً، وإضاءة شاملة للمقصورة الداخلية، ونظام التهوية لمقاعد الصف الأمامي، ونظاماً صوتياً حديثاً، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة حقيقية نحو تحقيق الأهداف البيئية للجهتين، بما يتماشى مع رؤية حكومة الدولة، واستشراف مستقبل أكثر استدامة للجميع.