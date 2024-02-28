بلدية العين تنتهي من تركيب 74 ألف لوحة داخل المدينة وخارجها

إيهاب الرفاعي (العين)

تواصل بلدية مدينة العين إنجاز نظام ومشروع العنونة الموحد بإمارة أبوظبي «عنواني»، وقد قامت بتصنيع وتركيب 74 ألفاً و220 لوحة ضمن مشروع العنونة لمنطقة العين منها 2.380 لوحة تمَّ تركيبها لمسميات الشوارع الرئيسة، فيما بلغ عدد لوحات ترقيم المباني 57.800 لوحة.

وبلغ عدد لوحات أسماء الشوارع المركبة للشوارع الداخلية 13.500 لوحة، وعدد لوحات أسماء الشوارع الرئيسة المُثبتة على الإشارات المرورية على التقاطعات 153 لوحة، وعدد لوحات أسماء المناطق 387 لوحة.

وأوضح المهندس عبدالله حمدان العامري المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن (الجهة التي تقوم بتطبيق النظام وتنفيذ المشروع): «يُساعد مشروع العنونة أفراد المجتمع والأعمال التجارية وزوار المدينة في سهولة الوصول إلى أي وجهة بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال ترقيم المباني والمنشآت، وتسمية الشوارع في المناطق والأحياء داخل مدينة العين وخارجها، بحيث يكون العنوان للمبنى متفرداً، ولا يتكرر مطلقاً بأي منطقة أخرى من مناطق العين».

وقال المهندس عبد الرحمن علي النعيمي مدير المشروع: «يهدف مشروع العنونة والإرشاد المكاني إلى توفير عنوان متفرد لكل مبنى يتكون من ترقيم مبسط للمبنى ومُسمى للشارع الذي يُطل عليه المبنى».

وأضاف: «كما يهدف المشروع إلى توفير قاعدة بيانات لمخرجات نظام مشروع العنونة على أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وتغذية المنصة المركزية للعنونة لإمارة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل بهذه البيانات، وتحديثها بصورة مستدامة».

ويخدم نظام العنونة الجديد الخدمات الطارئة المستعجلة للدفاع المدني وخدمات الإسعاف من قِبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والخدمات الطبية المقدمة من الشرطة مثل الإنقاذ، والإسعاف وخلافه، كما سيساهم في تقليل وقت الاستجابة في تقديم الخدمات لهذه الجهات، وبذلك تكون عناصر عنوان المبنى مكتملة تماماً، ما يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى المبنى بمعرفة رقم المبنى (العنوان) واسم الشارع واسم المنطقة أو المدينة، وذلك لمستخدمي النقل العام وخدمات التوصيل وخدمات نقل طلاب المدارس، وتسهيل التنقل بين أرجاء المدينة.

وتُشرف إدارة التخطيط الحضري بقطاع تخطيط المدن ببلدية مدينة العين على تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع إدارة البيانات المكانية بدائرة البلديات والنقل، حيث تم إنشاء طبقة بنظم المعلومات الجغرافية لتحديث قاعدة البيانات المركزية للعنونة بالإمارة، تضم كل البيانات الدقيقة والتفصيلية لترقيم المباني، ولوحات أسماء الشوارع الرئيسة والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، ولوحات أسماء المناطق، وذلك بحسب الأسماء المعتمدة من الجهات العليا بالإمارة، إضافة إلى تصنيع وتركيب كل هذه اللوحات على أرض الواقع، وإزالة اللوحات القديمة لترقيم المباني وأسماء الشوارع والمناطق، واستبدالها بلوحات النظام الجديد والموحد.

حزمة متكاملة

تُوفّر منظومة العنونة الموحدة على مستوى إمارة أبوظبي حزمة متكاملة من المميزات والبيانات ضمن أهم البرامج وأنظمة الملاحة العالمية والمحلية والتطبيقات الذكية (مثل تطبيق عنواني كليك) الذي يساعد في البحث عن العنوان، ويسهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة، بالإضافة إلى معلومات عن معاني مسميات الشوارع ومسميات الشهداء والأعيان)، وتخدم هذه الأنظمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والسياحية والثقافية بجانب إرساء أسس لبنية تحتية حديثة تعتمد على استخدام تقنيات متقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية التي تهدف إلى تسهيل أعمال القطاعات الحيوية.