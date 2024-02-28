الإمارات تنظم أسبوع الزراعة والطب البيطري 2024

العين (الاتحاد)

يختتم اليوم «أسبوع الزراعة والطب البيطري 2024»، الذي نظّمته كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال»، في الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، بحضور عدد من الشخصيات المهمة والخبراء والمتخصّصين في مجال الزراعة والطب البيطري وعدد من طلبة الجامعات والمدارس.

ويهدف هذا الحدث المهم إلى توفير منصة لتبادل الخبرات، والاستماع إلى الأفكار الجديدة ومناقشة القضايا الناشئة في مجالات الأغذية والزراعة والطب البيطري، وتعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار في هذه القطاعات الحيوية.

وأكد الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، على أهمية الحدث في توفير فرصة فريدة للطلبة للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، والاطلاع على آخر التطورات والابتكارات في مجال الزراعة والطب البيطري.