لقاء تعريفي «بالبكالوريا الدولية» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية، لقاء تعريفياً بعنوان «اليوم المفتوح للبكالوريا الدولية (IBO)» بهدف التعريف بالبكالوريا الدولية، وأهميّتها والمدارس التي تقدمها، وسبل الاستفادة منها في تطوير المناهج التعليمية.

يأتي اللقاء التعريفي ضمن جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتطوير المنظومة التعليمية وتجويد مخرجاتها، تماشياً مع رؤيتها في توفير تعليم متميز.

وشهد اللقاء جلسة نقاشية أدارتها دينا خلف، مديرة إدارة التطوير والاعتراف لبرنامج البكالوريا الدولية. بعنوان «الاستعداد لمستقبل التعليم: إطلاق العنان للقوة التحويلية تعليم البكالوريا الدولية»، شارك فيها كل من سعادة الدكتورة رابعة السميطي، الوكيل المساعد لقطاع التراخيص والجودة في وزارة التربية والتعليم، والبروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة والبروفيسور كيفن ميتشل أستاذ مستشار مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية في الشارقة، وفاندا جمَوه/ مدير المدرسة الأميركية الخليجية الخاصة بالشارقة، وفايزة قريشي رئيس قسم ماجستير التربية في جامعة مردوخ، وسلطان الطنيجي/ طالب سنة ثالثة في هندسة الكهرباء وخريج برنامج البكالوريا الدولية من إحدى مدارس الشارقة.