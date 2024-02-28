تفاهم بين دائرتي «تنمية المجتمع» و«التعليم والمعرفة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيّي الرعاية الاجتماعية للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في أبوظبي.

وتهدف المذكّرة إلى تنسيق وتكامل الأدوار بين الدائرتين فيما يتعلق بالبرامج المشتركة ذات الأولوية بين القطاعين الاجتماعي والتعليمي، وتنسيق وتحديد الأدوار المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المدارس الخاصة، والمؤسسات التعليمية المرخصة من دائرة التعليم والمعرفة، إلى جانب التعاون والتنسيق في المجالات التنظيمية المتعلقة بالقطاعين الاجتماعي والتعليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وكل ما تقتضيه طبيعة العمل وما يستجد عليها. وقد نصّت المذكرة على تشكيل لجنة عليا مشتركة من الإدارة العليا للطرفين لمتابعة تنفيذ جميع بنود المذكرة، تتولى تحديد الأولويات وتشكيل فرق عمل ومتابعة أدائها، ومناقشة واعتماد توصياتها.

وقال حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «تحرص دائرة تنمية المجتمع على بناء شراكات مثمرة وهادفة تسهم في تعزيز جودة الحياة في المجتمع بشكل عام، وفي هذا الإطار تأتي مذكرة التفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة، لتنظيم عمل مهنيّي الرعاية الاجتماعية في المؤسسات التعليمية، وتوسيع آفاق التعاون بين الدائرتين، بما ينعكس إيجاباً على ممارسي هذه المهنة».

وأضاف «سيتم خلال المرحلة الأولية ترخيص 80 مهنياً متخصّصاً بالرعاية الاجتماعية من العاملين في دائرة التعليم والمعرفة، ومن المخطط أن يتم ترخيص بقية المهنيين خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: «تأتي شراكتنا مع دائرة تنمية المجتمع انطلاقاً من إدراكنا للارتباط الوثيق بين الصحة والسلامة النفسية للطلبة وأدائهم الأكاديمي. ومن هنا، نحرص على تفعيل دور المتخصصين المؤهلين بدور فاعل في دعم الطلبة في المدارس الخاصة. وفي هذا السياق، سيستفيد قرابة 410 مهنيين متخصص بالرعاية الاجتماعية من تعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع».