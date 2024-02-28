شراكة بين «المدرسة الرقمية» وموريتانيا وكولومبيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، إطلاق شراكات جديدة مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كولومبيا، بهدف التعاون في تطوير استراتيجيات التحول الرقمي في التعليم، وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية في توفير تجربة تعليم مستقبلي ومبتكر.

تم توقيع الاتفاقية، خلال أعمال «القمة العالمية للحكومات 2024»، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، ومعالي محمد عبد الله لولي، وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا.

وتركز الشراكة على تعزيز التكامل والتعاون في دعم التعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الوصول للإنترنت في المواقع التي تنشط بها المدرسة الرقمية، إضافة إلى التعاون في وضع استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي في قطاع التعليم.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن توسيع الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول، لدعم مبادرات المدرسة الرقمية كافة، وتوسيع نطاق عملها في دعم الفئات الأقل حظاً حول العالم بتجارب تعلم رقمي متقدمة، بما يسهم في تسريع الوصول إلى مجتمع رقمي عالمي يوفر التعليم لمن يحتاجه في أي مكان حول العالم.

وأكد معالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز التعاون مع المدرسة الرقمية، سعياً لمشاركة تجربة التعليم الرقمي، مع بقية دول أميركا اللاتينية.

من جهته، أكد معالي محمد عبد الله لولي، وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، أهمية التعاون مع المدرسة الرقمية في دعم مسيرة التحول الرقمي في التعليم، والذي يتم بالتعاون مع وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي.