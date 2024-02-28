الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «المدرسة الرقمية» وموريتانيا وكولومبيا

عمر العلماء ومحمد عبد الله لولي خلال التوقيع (من المصدر)
29 فبراير 2024 01:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شبكة أبوظبي للإعلام».. تطلق 11 مسلسلاً و4 برامج في رمضان 2024
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات النسخة الثانية من ملتقى «التعليم أولاً»

أعلنت «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، إطلاق شراكات جديدة مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كولومبيا، بهدف التعاون في تطوير استراتيجيات التحول الرقمي في التعليم، وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية في توفير تجربة تعليم مستقبلي ومبتكر.
تم توقيع الاتفاقية، خلال أعمال «القمة العالمية للحكومات 2024»، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، ومعالي محمد عبد الله لولي، وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا.
وتركز الشراكة على تعزيز التكامل والتعاون في دعم التعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الوصول للإنترنت في المواقع التي تنشط بها المدرسة الرقمية، إضافة إلى التعاون في وضع استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي في قطاع التعليم.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن توسيع الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول، لدعم مبادرات المدرسة الرقمية كافة، وتوسيع نطاق عملها في دعم الفئات الأقل حظاً حول العالم بتجارب تعلم رقمي متقدمة، بما يسهم في تسريع الوصول إلى مجتمع رقمي عالمي يوفر التعليم لمن يحتاجه في أي مكان حول العالم.
وأكد معالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز التعاون مع المدرسة الرقمية، سعياً لمشاركة تجربة التعليم الرقمي، مع بقية دول أميركا اللاتينية.
من جهته، أكد معالي محمد عبد الله لولي، وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، أهمية التعاون مع المدرسة الرقمية في دعم مسيرة التحول الرقمي في التعليم، والذي يتم بالتعاون مع وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي.

المدرسة الرقمية
الإمارات
موريتانيا
كولومبيا
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
«خبرة أبوظبي» تُجهز «أسبوع النزال» في البرازيل
الرياضة
«خبرة أبوظبي» تُجهز «أسبوع النزال» في البرازيل
اليوم 18:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©