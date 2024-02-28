تكريم 12 مدرسة في مبادرة «بيئتي الخضراء»

الشارقة (الاتحاد)

خلال حفل في متنزه الصحراء، كرمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 12 مدرسة حكومية وخاصة فائزة في مبادرة (بيئتي الخضراء مستقبلي) لعام 2024، التي شهدت مشاركة 190 مدرسة من مختلف إمارات الدولة. وأكدت هنا سيف السويدي اهتمام الهيئة بتحقيق الأهداف المجتمعية والتوعوية للمبادرة على صعيد طلبة المدارس، وتعزيز ثقافة الاستدامة فيما بينهم، لافتة إلى أن المبادرة نجحت في تحفيز الإبداع في مختلف المراحل الدراسية وتطوير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والتجديد في الفعاليات المرتبطة بالاستدامة، وثمنت حرص المدارس على مواصلة المشاركة في المبادرة في دورتها الحالية وانضمام مدارس جديدة.