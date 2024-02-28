سلطان النيادي: رحلتي في الفضاء تضمنت تجارب علمية تسهم في خدمة البشرية

أم القيوين (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أن رحلته في الفضاء على مدى ستة أشهر تضمنت تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، وكانت من أجمل التجارب التي مرت في حياته، حيث نفذ أول مهمة سير في الفضاء لرائد فضاء عربي، مشيراً إلى أنه حقق خلال رحلته إنجازات رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية.

جاء ذلك ضمن الجلسة الحوارية التثقيفية التي شارك فيها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، والتي نظمتها جامعة أم القيوين بعنوان «أبناء زايد يعانقون الفضاء»، ضمن مشروع تخرج لطلاب برنامج العلاقات العامة بكلية الاتصال الجماهيري.

حضر الجلسة، الشيخ محمد بن سرور الشرقي، ومحمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، والبروفيسور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، بالإضافة لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة ومؤثري التواصل الاجتماعي وطلاب المدارس والجامعات. وركزت محاور الجلسة، التي أدارتها البروفيسورة وفاء ثروت، أستاذ الإعلام بكلية الاتصال الجماهيري، على استعراض تجربة النيادي خلال المهمة وطبيعة الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، ورؤية دولة الإمارات المستقبلية في الوصول للقمر، والذي يعد محطة في مسيرة دولة وشعب لا سقف لهم ولا مستحيل أمامهم.

وأطلع معالي الدكتور سلطان النيادي الحضور على تفاصيل الأبحاث والتجارب العلمية التي أجراها خلال مهمته، إلى جانب التحدث عن طموحات الإمارات في السباق الدولي نحو الفضاء، والخطوات المستقبلية لاستكشافه والتي تمثل تعزيزاً لمبدأ اللامستحيل، وكلها مبادئ وقيم رسختها القيادة الرشيدة للدولة وكانت سبباً في تقدم الإمارات وازدهارها.

من جانبه، استعرض هزاع المنصوري تجربته من طيار مقاتل إلى أول رائد فضاء إماراتي، مشيراً إلى أن مهمته كانت علامة فارقة بالنسبة له وبالنسبة لدولة الإمارات التي تهدف إلى استدامة هذه المهمات الفضائية في المستقبل بهدف خدمة البشرية وتقديم ابتكارات وتجارب في بيئة مغايرة لطبيعة الأرض من حيث الجاذبية لتحسين حياة البشر.

تفاعل

في ختام الجلسة الحوارية التي شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب الحضور، كرم البروفيسور جلال حاتم مدير الجامعة معالي الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وأثنى على قبولهما الدعوة وتفاعلهما مع جمهور الحضور الذي حرص على التقاط الصور التذكارية معهما.