بلدية أبوظبي تحدد مواصفات أشجار الشوارع

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي المجتمع إلى عدم زراعة الأشجار الضخمة أو الطويلة أو الكثيفة للحفاظ على المظهر العام، وعدم إعاقة الإنارة.. جاء ذلك خلال الحملة التوعوية المشتركة التي نفذتها البلدية، ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية، لتوضيح تأثير زراعة الأشجار على مستوى الإنارة في الشوارع وجماليات المدينة، وتعريف المجتمع بأهمية الالتزام بالمعايير المطلوبة للمحافظة على مستوى الإنارة المطلوب.. وحثت البلدية المجتمع على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بأطوال الأشجار، وأحجامها والحرص على تناسبها مع متطلبات الإنارة والجمال، وتضمنت الحملة التي استمرت أربعة أيام جولات ميدانية، واستثمار منصات البلدية لإرسال رسائل توعوية.