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علوم الدار

الكشف عن 18 موقعاً للتراث الجيولوجي في الفجيرة

الكشف عن 18 موقعاً للتراث الجيولوجي في الفجيرة
29 فبراير 2024 01:00

أكد سعادة المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحية سعي الوزارة المستمر لمواكبة تجربة دولة الإمارات الغنية في قطاع السياحة الجيولوجية، مشيراً إلى أن تنامي هذا النوع من السياحة بحاجة مستمرة إلى تشريعات ولوائح خصوصاً مع تقاطع القطاع مع قطاعات مهمة منها قطاع التعدين وقطاعات البيئة بما تتضمنه من محميات طبيعية وثراء بيولوجي. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الابتكار في استدامة التراث والسياحة الجيولوجية» والتي نظمها مجلس الفجيرة للشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في مقر مركز الفجيرة للمغامرات مساء اليوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
 وأكد المهندس علي قاسم الكندي، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن قطاع السياحية الجيولوجية يعد قطاعاً واعداً ويتوقع أن يشهد نمواً متصاعداً خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الثراء والتنوع اللذين تتمتع بهما الفجيرة ودولة الإمارات بشكل عام. وأعلن عن اكتشاف تكوينات صخرية نادرة وفقاً لتعاون مع باحثين من جامعة «إكسفورد» فيما بلغ عدد مناطق التراث الجيولوجي في الإمارة نحو 18 منطقة سيتم الإعلان عنها قريباً وفق خطة لتهيئة المناسب منها للزيارة بعد التنسيق مع الشركاء الاتحاديين والمحليين. 

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من جانبها أكدت أصيلة المعلا المديرة العامة لهيئة الفجيرة للبيئة سعي الهيئة لتعزيز نطاق المحميات الطبيعية في الإمارة، مع الاهتمام بتحويلها إلى مزارات سياحية تخضع لمجموعة من المعايير المرتبطة بتحديد حد أعلى للزوار، والرقابة والرصد الدوريين، وتحديد المحاذير والسلوكيات الممنوعة بما يحقق مبدأ الاستدامة البيئية.

المصدر: وام
السياحة
سيف غباش
التراث
الإمارات
الفجيرة
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