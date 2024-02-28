«صندوق الوطن» يكرم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، تكريم 8 فرق طلابية فائزة بمسابقة ريادة الأعمال لطلاب الجامعات الإماراتية، منوهاً إلى أن إطلاق مسابقة ريادة الأعمال لطلاب التعليم العالي بالإمارات تهدف إلى تمكين الطلبة من الابتكار والإبداع، والتي تأتي ضمن جهود صندوق الوطن بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، لتوفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات، ولاسيما الشباب وطلاب الجامعات، وفق رؤية صندوق الوطن ودوره في دعم وتعزيز قدرات الشباب لتحقيق أهدافهم في وظائف بالقطاع الخاص أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، والتي تتكامل مع رؤية حكومتنا الرشيدة في تعزيز قدرات الشباب ودعمهم من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة لصناعة مستقبل واعد لهم من خلال ريادة الأعمال. وأضاف القرقاوي أن صندوق الوطن أطلق مسابقة ريادة الأعمال بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات الإماراتية، بهدف تعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب التعليم العالي في الإمارات، حيث اجتذبت المسابقة التي تسعى على اكشاف الموهوبين وأصحاب الأفكار الخلاقة في مجال ريادة الأعمال من طلاب الجامعات أكثر من 36 طلباً، ينتمون إلى عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي بالدولة، ووفقاً للجنة الاختيار التي شكلها صندوق الوطن لمتابعة وتقيم الطلاب والمشاريع المقدمة من الطلبة، تم اختيار 12 مشروعاً للتقدم إلى المرحلة النهائية لتقديم أفكارهم المبتكرة شخصياً، وبعد عدة لقاءات مباشرة مع الطلاب المشاركين تم اختيار، 8 فرق متميزة كفائزة، حصلت كل منها على مبلغ 25,000 درهم إماراتي لكل فريق كتمويل مبدئي لتحويل أفكارهم إلى نماذج عملية، وذلك بالتعاون مع حاضنات الأعمال في جامعاتهم.

وأوضح القرقاوي أن الهدف الرئيس للمسابقة هو تعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال كمسار وظيفي مستدام للإماراتيين، إضافة إلى دعم الطلاب للاستفادة من التعاون القائم بين صندوق الوطن والحاضنات القائمة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، توفر المسابقة تمويلاً حيوياً للفرق الناجحة، مما يمكنها من تطوير نماذج لمنتجاتها المبتكرة.

وعن نوعية المشروعات الفائزة ومجالاتها، قال القرقاوي إن هناك الكثير من المشاريع الجيدة جداً ويمكن طرح عدة أمثلة منها «Knowledge explorer»، وهي منصة تقدم خدمات دروس عبر الإنترنت لمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب المدارس والكليات. تم اختيار مدرسين متخصصين بعناية من بين مجموعة منافسة وتم تصميم المنصة بأدوات تعلم عبر الإنترنت كافية لتمكين الطلاب من الحصول على تجربة تعلم شخصية من دون عناء الجلوس في فصل دراسي مع طلاب آخرين.

وأضاف أن مشروع «Ethos Advocate» يقدم فكرة رائعة كتطبيق بحث قانوني ومساعد قانوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثل حلاً رائداً متوقعاً لتحول مشهد التكنولوجيا القانونية، تم تصميم التطبيق لتلبية احتياجات الطلاب في كليات الحقوق والباحثين القانونيين وشركات المحاماة، حيث يستفيد التطبيق من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتسهيل طريقة قيام المحترفين القانونيين بالبحث والتعاون والبقاء على اطلاع.

وأشار إلى أن أحد المشروعات الفائزة وهو «Textlet» بمثابة منصة خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) التي تستهدف الشركات التي تبيع مباشرة للمستهلك، الوظيفة الرئيسة لـ Textlet هي التعامل مع قضية شائعة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت - هجرة عربات التسوق، حيث يعالج ظاهرة عندما يضيف العميل عناصر إلى سلة التسوق عبر الإنترنت ويغادر الموقع من دون إتمام الشراء، لأنه ييسر عملية الدفع المعقدة، ويبسط Textlet هذه العملية بشكل مبتكر من خلال دمج أنظمة الدفع وتسهيل عملية الشراء. نحول كل رقم هاتف إلى «بطاقة على الملف» محتملة.

وبالنسبة إلى الفرق الفائزة، فهي: «AdvoPassion – من كليات التقنية، وفريق Electro seat - من كليات التقنية، وفريق Static Mixer من كليات التقنية، Balance من كليات التقنية، وفريق HighSky من كليات التقنية، وفريق Knowledge explorer من جامعة الإمارات، وفريق Ethos Advocate من جامعة الإمارات، وفريق Textlet من جامعة نيويورك ابوظبي.

وتفصيلاً للمشروعات الفائزة:

Knowledge Explorer: هي منصة توفر خدمات التدريس عبر الإنترنت لمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب المدارس والكليات. تم اختيار المعلمين بعناية من مجموعة متنافسة من المرشحين وتم تصميم المنصة بأدوات تعليمية عبر الإنترنت كافية لتمكين الطلاب من الحصول على تجربة تعليمية مخصصة من دون عناء الجلوس في صف دراسي مع عدة طلاب. Ethos Advocate: تطبيق بحث قانوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثل حلاً مبتكراً على وشك تحويل المناظر القانونية التكنولوجية. صمم لتلبية احتياجات الطلاب القانونيين والباحثين القانونيين ومكاتب المحاماة، يستفيد التطبيق من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحويل طريقة عمل المحترفين القانونيين في البحث والتعاون والبقاء على اطلاع.

Textlet

وهو منصة برمجيات كخدمة (SaaS) من الشركة إلى الشركة (B2B) مصممة للعلامات التجارية المباشرة للمستهلك (D2C). الوظيفة الأساسية لـ Textlet هي معالجة مشكلة شائعة في التجارة الإلكترونية - ترك عربات التسوق. يحدث هذه الظاهرة عندما يضيف العميل عناصر إلى سلة التسوق الخاصة به على الإنترنت ويغادر الموقع من دون إكمال الشراء، أحد الأسباب الرئيسة لترك العربة هو عملية الدفع المعقدة. يبسط Textlet هذه العملية بشكل مبتكر من خلال دمج أنظمة الدفع وتيسير الشراء. نحول كل رقم هاتف إلى «بطاقة على الملف» المحتملة، مما يتيح الشراء المتكرر من خلال تأكيد نصي بسيط، في كثير من الأحيان مجرد «نعم».