أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 8.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 8.2 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 07:30 UAE Local time. pic.twitter.com/sP8796dij6 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 29, 2024