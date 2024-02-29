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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
29 فبراير 2024 09:28

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 8.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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أمطار على مناطق بالدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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