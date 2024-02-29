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بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة ندرة المياه في العالم

بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة ندرة المياه في العالم
29 فبراير 2024 12:17

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أُطلقت اليوم «مبادرة محمد بن زايد للماء»، لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.
 
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.كما تستهدف المبادرة تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم، لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي، لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.

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ويتولى رئاسة مجلس إدارة المبادرة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فيما يتولى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. ويضم مجلس الإدارة كلاً من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم محمد حارب المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وسعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وديفيد سكوت، مستشار رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وراي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر» للاستثمار.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
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