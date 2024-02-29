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علوم الدار

32 قارئاً من داخل الدولة وخارجها في «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»

32 قارئاً من داخل الدولة وخارجها في «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»
29 فبراير 2024 12:15

 برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» تفاصيل الدورة الـ18 من الفعاليات، وأجندة والأنشطة التي ستتضمنها خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا للفعاليات، ضرورة المحافظة على النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الماضية التي نالت استحسان المواطنين والمقيمين.

وذكرت أن اللجنة تستضيف في هذه السنة 32 قارئاً من داخل الدولة وخارجها، و11 محاضراً من داخل الدولة، بهدف إلقاء محاضرات دينية لنشر الوعي بالدين الحنيف، باللغة العربية، بالإضافة إلى خمس لغات أجنبية منها، الفرنسية، والإنجليزية، والأوردو، والبنغالي، والملباري، وذلك في 6 مساجد، بينما تم اختيار 120 متطوعاً ومتطوعة لإرشاد المصلين، وتنظيم الدخول والخروج من المساجد.

 

 

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