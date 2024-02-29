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علوم الدار

محمد بن راشد:  الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي

محمد بن راشد:  الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي
29 فبراير 2024 13:42

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر للقوة الناعمة العالمي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقدير العالمي لدولة الإمارات يترسخ كل يوم .. ووصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر للقوة الناعمة العالمي والذي يشمل 193 دولة وعبر استطلاع آراء 170 ألف متخصص يؤكد هذا التقدير . الدولة أيضاً هي الأولى إقليميًا في مؤشر القوة الناعمة العالمي والأولى إقليمياً في التقدير الدولي للقيادات، والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية حسب التقرير . والثالث عالمياً في الكرم والعطاء والثالث عالمياً في فرص نموها المستقبلي» .

وأضاف سموه: «آلاف فرق العمل في كافة المجالات تواصل الليل بالنهار لتحقيق كل ذلك … تقديرنا للجميع .. وسيواصل العالم بإذن الله تقديره لدولة الإمارات ومسيرتها الاستثنائية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
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