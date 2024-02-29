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أمطار ورياح قوية واضطراب البحر

أمطار ورياح قوية واضطراب البحر
29 فبراير 2024 14:16

 إبراهيم سليم(أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، كما حذرالمركز من ارتياد أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمعات المياه.وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، بأبوظبي والعين ودبي والشارقة. ومناطق متفرقة من الدولة، حيث تشهد حالة جوية متوسطة وسريعة، والتي بدأت من أمس، وتستمر حتى يوم غد الجمعة، متوسطة وسريعة، حيث تزداد كميات السحب تدريجياً على البحر، وعلى السواحل والجزر، وبعض المناطق الجنوبية مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.
وتتحرك السحب ليلاً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار أغلبها متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد شدتها على المناطق الداخلية والجنوبية وبعض المناطق الشرقية من الدولة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي، وتزداد شدتها مع البرق والرعد أحياناً على المناطق الداخلية والجنوبية ومنطقة العين، مع بدء الحالة.
واستمرت السحب من الصباح إلى بعد الظهر، بالتزايد على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار أغلبها متوسطة وغزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية ومناطق متفرقة من العين مع احتمال سقوط البرد، ومع المساء تقل كميات السحب، وتقل فرصة سقوط الأمطار بوجه عام.
كما بدأت الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على غرب الدولة، والتي تمتد تدريجياً على باقي المناطق ويضطرب البحر، وتنخفض معها درجات الحرارة انخفاض ملحوظ، 
حيث كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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ويكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

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