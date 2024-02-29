دولفين للطاقة المحدودة وصندوق محمد بن زايد يتعاونان لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض

تتعاون شركة دولفين للطاقة مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأحياء البرية. وسيعزز تخصيص مبلغ بقيمة 100,000 دولار أميركي سنويًا لمدة ثلاث سنوات مشروع مِنح رئيس مجلس الإدارة ضمن برنامج المنح الصغيرة بصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية وسيدعم أنشطة الحفاظ على النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وانطلاقًا من مسؤوليتها كجهة مؤسسية، تدرك شركة دولفين للطاقة أهمية التعاون مع الهيئة الحكومية الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة في الإمارات العربية المتحدة لمعالجة قضية فقدان التنوع البيولوجي.



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024: تزامنًا مع اليوم العالمي للأحياء البرية، أعلنت شركة دولفين للطاقة، وهي مبادرةٌ فريدة في قطاع الطاقة تضمن توريد الغاز الطبيعي من دولة قطر إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، عن شراكة مدتها ثلاث سنوات مع صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بهدف تعزيز الجهود العالمية للحفاظ على الأنواع.

وفي إطار هذه الشراكة ستقدم شركة دولفين للصندوق مبلغ 100,000 دولار أميركي سنويًا لمدة ثلاث سنوات لدعم مشروع مِنح رئيس مجلس الإدارة ضمن برنامج المنح الصغيرة بصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية وتعزيز أنشطة الحفاظ على النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. ويؤكد هذا التعاون التزام شركة دولفين للطاقة كجهة مؤسسية مسؤولة بالتعاون مع الجهة الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي.



ومن جانبها، أشارت سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب للصندوق إلى "الأهمية البالغة للمنح الصغيرة المقدمة للمستفيدين دعمًا لجهود الحفاظ على الطبيعة على مستوى العالم، وبالإضافة إلى أهميتها في الحفاظ على الكائنات الحية، فإنها تمثل أيضًا نقطة انطلاق للمختصين الجدد في مجال الحفاظ على البيئة نحو اتخاذ خطوات هامة في مسيرتهم. وتعكس استثمارات دولفين للطاقة التزامها بالحفاظ على الكائنات الحية ومساعدة الأفراد والمؤسسات التي تسعى جاهدة إلى حمايتها.



وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة: "إن قضية فقدان التنوع البيولوجي لا تقل أهمية عن معالجة أزمة تغير المناخ؛ ولذلك، من الضروري أن نتبنى نهجًا "صديقًا للبيئة" وأن نبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في حماية واستعادة الأنواع والموائل والنظم البيئية على كوكبنا. كما أن دعم الصندوق لتعزيز مشروع مِنح رئيس مجلس الإدارة سيساعد على تحقيق ذلك، ويسعدنا المشاركة في هذا الدعم".



وفي هذا السياق، قدم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية أكثر من 2,740 منحة صغيرة في 160 دولة للمساهمة في اكتشاف أكثر من 1,700 نوع والمساهمة في إعادة توطينها وحمايتها من الانقراض.

ومن بين المشاريع البارزة التي يدعمها الصندوق مشروع المحافظة على الضفدع المليء بالنجوم المبرقش (Atelopus arsyecue)، الذي ساد اعتقاد بانقراضه، وارتباطه الرائع بشعب أرهواكو الأصلي في سوجروم في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا بكولومبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق بدور محوري في الجهود المبذولة لإنقاذ طائر فاتو هيفا مونارك (بوماريا ويتنيي) في بولينيزيا الفرنسية، حيث لا يوجد سوى أقل من 20 طائرًا من هذا الطائر الرائع. كذلك احتفل الباحثون بإعادة اكتشاف الوزغة الإماراتية ذات الأصابع الورقية (Asaccus caudivolvulus)، وهو النوع الفقاري الوحيد المستوطن في دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى إحياء الاهتمام محليًا بهذا النوع الفريد.