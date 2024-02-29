الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ومصر تبدآن عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة

الإمارات ومصر تبدأان عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة
29 فبراير 2024 15:28

علنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، انطلاق عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم الإنسانية/ 3» التي انطلقت في 5 نوفمبر الماضي بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وتجسد عملية «طيور الخير» التي تستمر عدة أسابيع، مستوى التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها أبناؤه في قطاع غزة.
ونفذت العملية ليلة البارحة، طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، تمّ إنزالها على مناطق جباليا وبيت لاهيا، بواسطة صناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام «GPS»، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة، وضمن التوقيتات المناسبة.
ويتميز نظام «GPS» المستخدم في العملية بأنه تقنية متطورة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات من الجو، عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة، ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حالياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة. ومن المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة، بهدف تخفيف معاناتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.
وعبر أهالي شمال قطاع غزة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، التي عكست تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وتحديهما الصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكدين أن «طيور الخير» قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
تحذيرات من مخاطر تهدد حياة المواليد الجدد في غزة
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
مصر
قطاع غزة
الإمارات
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©