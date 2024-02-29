الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لمملكة هولندا

سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لمملكة هولندا
29 فبراير 2024 16:56

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل العام، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع مملكة هولندا في مختلف المجالات. كما تبادل معه الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة رأس الخيمة
سعود بن صقر يُتوج أبطال سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة»

من جانبه، عبّر سعادة الدكتور كارل ريختر، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

المصدر: وام
هولندا
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©