سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لمملكة هولندا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل العام، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع مملكة هولندا في مختلف المجالات. كما تبادل معه الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة الدكتور كارل ريختر، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.