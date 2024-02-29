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الهلال الأحمر يواصل توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول

الهلال الأحمر يواصل توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول
29 فبراير 2024 17:26

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهودها الإنسانية وعملياتها الإغاثية للحد من تداعيات فصل الشتاء على حياة المتأثرين من موجات البرد القارس، الذين يواجهون ظروفاً مناخية قاسية ومعقدة.

وقامت الهيئة عبر وفدها الموجود حالياً في جمهورية مصر العربية لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية، بتوزيع المعونات الشتوية على المستفيدين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف في عدد من المحافظات المصرية، واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس ومستلزمات الأطفال والطرود الغذائية لحماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء خاصة بين الأطفال.

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وعززت هيئة الهلال الأحمر برامجها وعملياتها الإغاثية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتأثرين الذين تتفاقم معاناتهم مع حلول فصل الشتاء، وقالت الهيئة إنها مدركة للآثار الإنسانية السيئة التي قد تترتب على نقص مواد التدفئة ومستلزمات الشتاء، خاصة أن المستهدفين من هذه المساعدات يتواجدون في مناطق تشتهر ببرودتها وتقلبات طقسها، مشيرة إلى أن خطتها في هذا الصدد استهدفت توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في عدد من الدول.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
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