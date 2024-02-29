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الطقس غائم جزئياً نهاراً ورطب ليلاً غداً

أبوظبي
29 فبراير 2024 18:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:00 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 10:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:55.
 في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 00:35 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والثاني عند الساعة 07:42.

 

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المصدر: وام
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