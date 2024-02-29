حمدان بن زايد يزور مخيم المشاركين في رالي أبوظبي الصحراوي في ليوا

زار سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، مخيم المشاركين في رالي أبوظبي الصحراوي في منطقة المزيرعة في مدينة ليوا، وهو حدث انطلق في 26 فبراير ويستمر حتى 2 مارس 2024.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

ورافق سموّه أيضاً أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سموّ ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة.

وتفقَّد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في بداية الزيارة، مرافق المخيم والفِرَق المشاركة، واطَّلع على التجهيزات والخدمات الأمنية والطبية والإسعافية المقدَّمة للمشاركين في مراحل السباق كافة.

والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من المتسابقين والمتسابقات، واستمع إلى آرائهم وانطباعهم عن السباق ومراحله المختلفة والتجهيزات والخدمات المقدَّمة لهم.

وشملت جولة سموّه جناح مشروع الغدير للحِرَف الإماراتية، الذي يقدِّم للمتسابقين والمشاركين في الرالي نبذة عن المشروع وأهدافه ودوره في تمكين الحِرفيات من اكتساب الخبرات اللازمة، بهدف إحياء الحِرف الإماراتية ونقلها إلى الأجيال الحالية.

ورحَّب سموّه بالمتسابقين والمشاركين في رالي أبوظبي الصحراوي في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يُسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة سباقات السيارات والدراجات النارية العالمية.

وشكر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الجهة المنظِّمة للرالي، ومجلس أبوظبي الرياضي على حسن التنظيم والإعداد المتميِّز للرالي.

وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، بدعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة وسباقات السيارات والراليات الدولية.

يشارك في الرالي نخبة من أفضل المتسابقين العالميين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عدد كبير من المواهب الناشئة في سباقات الراليات الصحراوية.

يُذكَر أنَّ رالي أبوظبي الصحراوي كان يسمّى «تحدي الإمارات الصحراوي» ونُظِّمَت منه 30 نسخة قبل إنشاء بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة. وهو فكرة اقترحها محمد بن سليم، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسيارات، لإحداث مرحلة خاصة قصيرة في الرالي في أبوظبي، ثمَّ وضع خطتها الأصلية وأطلقها في عام 1991.