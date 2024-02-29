1300 مركبة أجرة جديدة على طرقات دبي

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توجهها لإضافة 350 مركبة أجرة جديدة لنقل الركاب من وإلى مطارات دبي، بالإضافة إلى 950 مركبة أجرة جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمة التاكسي في الإمارة خصوصاً في أوقات الذروة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مركبات الأجرة قطعت خلال العام الماضي أكثر من 114 مليون رحلة، نقلت خلالها قرابة 198 مليون راكب.

كما كشف عن تخصيص 270 محطة مواقف خاصة بسائقي مركبات الأجرة «Taxi Rank» وتتسع لأكثر من 1400 موقف على أن يتم زيادتها خلال السنوات المقبلة إلى 350 محطة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك المحطات هو تلبية احتياجات المتعاملين بالسرعة اللازمة، من دون حاجة السائقين إلى قيادة السيارة في أنحاء المدينة من دون طلب مسبق. ويتم تحديد أماكن محطات المواقف بناءً على تحليل البيانات الضخمة والتي تدل على المواقع الأكثر طلباً لمركبات الأجرة.

وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى رفع نسبة عمليات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بصورة تدريجية لتصل إلى 80% خلال السنوات المقبلة، تسهيلاً على المتعامل، وتقليلاً من هدر الكيلومترات والانبعاثات، والحفاظ على كفاءة المركبة وعمرها الافتراضي، علماً أن 47% من الرحلات تمت عبر الحجز الإلكتروني. وأشار شاكري إلى أن الهيئة ستحقق ذلك عبر تخصيص 600 مركبة أجرة لمستخدمي الحجز الإلكتروني.

وأضاف أنه سيتم استحداث قنوات ووسائل جديدة لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني منها مقصورات وشاشات خاصة موزعة في المناطق. كما سيتم تفعيل خاصية الطلب التلقائي لمركبات الأجرة عبر النظام الذي سوف يوجّه التاكسي إلى المناطق التي تشهد طلباً عالياً عبر تحليل البيانات الضخمة، وهو النظام الذي أثبت نجاحه خلال معرض إكسبو 2020 و«كوب 28».

شهد اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقيع اتفاقية بين هيئة الطرق والمواصلات والرابطة الدولية للبطاقات الطلابية لإصدار بطاقة نول خاصة بطلبة المدارس والجامعات تتضمن مزايا وخصومات عدة.

الطلبة

قال محمد المظرّب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي إن بطاقة "نول" الجديدة تعزز تجربة تنقل طلبة المدارس والجامعات عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري. وسيتمتع طلبة المدارس والجامعات بعدد من المزايا في بطاقة واحدة وتتلخّص في حصول الطلبة على خصم يبلغ (50%) خلال التنقّل على متن المواصلات العامة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خصومات وعروضٍ ترويجية تصل إلى (70%) في الكثير من محلات التجزئة في إمارات الدولة، واستخدام البطاقة في الدفع في مقاصف المدارس والجامعات ومحلات التجزئة، فضلاً عن حصول الطلبة على بطاقة تعريفية طلابية عالمية خاصةٍ بهم. ومن خلال هذه البطاقة، يمكن لأولياء أمور الطلبة إدارة ملف أبنائهم الطلبة من خلال تعبئة رصيد البطاقة وإمكانية إدارة وتوزيع المصروف اليومي لأبنائهم.