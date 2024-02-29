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معرض توظيف رواد تكنولوجيا المستقبل ينطلق الاثنين

معرض توظيف رواد تكنولوجيا المستقبل ينطلق الاثنين
1 مارس 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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أعلن «معهد الإمارات المالي»، الرائد في مجال التدريب المصرفي والمالي، استعداده لإطلاق معرضه التوظيفي الأول للمتخصصين في المجالات المالية والتكنولوجية «رواد تكنولوجيا المستقبل» يوم الاثنين 4 مارس، وذلك بمقر المعهد في دبي بمدينة دبي الأكاديمية، بمشاركة عدد كبير من أبرز المصارف والشركات المالية في المنطقة.
وقالت نورة البلوشي، المدير العام لمعهد الإمارات المالي: «تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذاً لخطة المعهد الاستراتيجية لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، وإعداد جيل من خبرات من شبابنا القادر على الانخراط في بيئة عمل محفزة ومتطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي الحالي، وقيادة قطاعات الأعمال في المستقبل».

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