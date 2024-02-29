إطلاق مسارات التدريب لبرنامج «بودكاست الشباب العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز الشباب العربي مسارات التدريب للنسخة الثالثة من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي»، الهادف إلى إكساب الشباب العربي الموهوب مهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية، باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في هذا القطاع. وينظِّم المركز النسخة الجديدة من البرنامج بالتعاون مع مؤسَّسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها المنصات العالمية «صوت»، «محتواي»، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وقالت موزة الهنائي، مدير الاستراتيجية والأبحاث في مركز الشباب العربي: نجح بودكاست الشباب العربي، خلال النسختين الماضيتين في الإسهام بإنتاج قنوات صوتية عربية شبابية بجودة عالية، وتعزيز مهارات الشباب العربي في مجال التلوين الصوتي، وتزويد الشباب بالمهارات المتقدِّمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية بدعم خبراء في مجال البودكاست من الشركاء في البرنامج، ويستمر المركز مع انطلاق التدريبات في النسخة الثالثة من البرنامج إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمشاركين في مجال صناعة البودكاست والمدوّنات الصوتية، وحضور جلسات استشارية مباشرة بين الشباب والخبراء والملهمين في عالم البودكاست.

ويستقطب البرنامج الذي يستمر على مدار شهرين 100 شاب وشابة من 20 دولة عربية ،من عمر 15 إلى 35 عاماً، والذين يخضعون لتدريبات مكثفة في 15 مجالاً في البودكاست وتصميم المحتوى الإبداعي المسموع باللغة العربية، وتخطيطه وتنفيذه وإنتاجه.

أما المرحلة الثانية التي تقدمها «محتواي» فتستهدف 20 مشتركاً ممن تأهلوا للمرحلة الثانية، ويخضع خلالها المشاركون لجلسات تدريبية مكثَّفة، تتناول العديد من المحاور منها، كيفية التسويق بالطرق المدفوعة وتأثيرها على زيادة التفاعل، وطرق استدامة البودكاست والدخل المادي، إلى جانب استضافة مجموعة مبدعة من صناع البودكاست، وينتهي البرنامج باختيار المشاريع الفائزة لتكريم الثلاثة الأوائل.