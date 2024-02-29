الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تطوّر خدماتها الرقمية

«الشؤون الإسلامية» تطوّر خدماتها الرقمية
1 مارس 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل حضورها القوي عالمياً

طورت الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف، عددا من خدماتها الذكية، بما يتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» الذي أطلقته حكومة الإمارات، ضمن مبادراتها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة  2023-2026 ضمن خططها التطويرية المتوائمة مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021- 2025، لرفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، والتي تهدف من خلالها إلى رفع مؤشرات الثقة والكفاءة، وتوفير 100% خدمات رقمية.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، حرص الهيئة على ترجمة رؤية ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها في تصميم الخدمات الحكومية بطرق إبداعية مبتكرة ومواكبة الحداثة والنهضة التنموية والحضارية بما يحقق جودة الحياة ورفاهية المجتمع، خاصة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هناك تحديثاً متواصلاً لخدمات الهيئة الرقمية والذكية، وتبني أساليب مرنة، تواكب متغيرات العصر، وتساهم في ارتقاء وتطوير خدمات تلبي احتياجات المجتمع.
وأكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، أن الهيئة حرصت على تعزيز توجهات الدولة من خلال تطبيق «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» الذي يشكل نقلة نوعية تسعى لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تهدف لاستدامة عمليات التطوير بدلاً من إدارة المشاريع، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين يتم توفيرها قبل طلبها، والتي يتم تطويرها بناءً على التصميم التشاركي مع المتعاملين وحصر احتياجاتهم ومتطلباتهم، والتركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة، وإتاحتها عبر القنوات الحديثة، والتي يفضلها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
الخدمات الرقمية
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©