«الشؤون الإسلامية» تطوّر خدماتها الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

طورت الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف، عددا من خدماتها الذكية، بما يتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» الذي أطلقته حكومة الإمارات، ضمن مبادراتها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة 2023-2026 ضمن خططها التطويرية المتوائمة مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021- 2025، لرفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، والتي تهدف من خلالها إلى رفع مؤشرات الثقة والكفاءة، وتوفير 100% خدمات رقمية.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، حرص الهيئة على ترجمة رؤية ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها في تصميم الخدمات الحكومية بطرق إبداعية مبتكرة ومواكبة الحداثة والنهضة التنموية والحضارية بما يحقق جودة الحياة ورفاهية المجتمع، خاصة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هناك تحديثاً متواصلاً لخدمات الهيئة الرقمية والذكية، وتبني أساليب مرنة، تواكب متغيرات العصر، وتساهم في ارتقاء وتطوير خدمات تلبي احتياجات المجتمع.

وأكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، أن الهيئة حرصت على تعزيز توجهات الدولة من خلال تطبيق «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» الذي يشكل نقلة نوعية تسعى لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تهدف لاستدامة عمليات التطوير بدلاً من إدارة المشاريع، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين يتم توفيرها قبل طلبها، والتي يتم تطويرها بناءً على التصميم التشاركي مع المتعاملين وحصر احتياجاتهم ومتطلباتهم، والتركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة، وإتاحتها عبر القنوات الحديثة، والتي يفضلها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية.