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130 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» في 2023

130 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» في 2023
1 مارس 2024 00:58

دبي (وام)

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عقدت الجمعية العمومية لـ«بيت الخير» اجتماعها السنوي للتصديق على الحساب الختامي لعام 2023 حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الخيرية 130 مليونا و55 ألفا و709 دراهم، استفادت منها 30 ألفا و35 أسرة وحالة.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، خليفة جمعة النابودة، وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع «بيت الخير» خلال عام 2023 نحو 30 ألفا و35 أسرة وحالة منها 992 أسرة مواطنة محدودة الدخل تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري، وبلغ حجم الإنفاق عليها 19 مليونا و894 ألفا و501 درهما، وشملت أيضاً الدعم الغذائي للأسر وكفالة ورعاية أسر الأيتام من خلال أفرع الجمعية في دبي، وحتا، والفجرية، ورأس الخيمة، وعجمان بعد التأكد من استحقاقها للمساعدة. 

بيت الخير
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جمعية بيت الخير
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