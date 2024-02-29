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علوم الدار

«الهلال الأحمر» تستعد لتجهيز الخيام الرمضانية

جانب من مشروع إفطار صائم خلال الأعوام الماضية (من المصدر)
1 مارس 2024 01:00

هالة الخياط (أبوظبي)

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تباشر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الأيام المقبلة، إقامة الخيام الرمضانية، إيذاناً ببدء تنفيذ مشروع «إفطار صائم» الذي سيستفيد منه، خلال شهر رمضان الفضيل، مليون شخص على مستوى الدولة، بقيمة 7.7 مليون درهم.
ودعت الهيئة المحسنين للتبرع بإقامة خيام إفطار صائم على مستوى الدولة، والتي تبلغ تكلفتها 75 ألف درهم لإقامة الخيمة في أبوظبي والعين والظفرة، فيما تكلفتها في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، ورأس الخيمة تصل إلى 57 ألف درهم. 
وتشمل التكاليف المذكورة إقامة خيمة مساحتها 10 أمتار في 10 أمتار، وجميع التجهيزات من تراخيص وإضاءة وتكييف وربط كهربائي ومشرفين، وتكلفة توفير وجبات ساخنة لمدة 30 يوماً. 
وتدرس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العروض المقدمة لها من الشركات المعنية لتنفيذ الخيام الرمضانية وإعداد الوجبات، وفق اشتراطات «الهيئة» ومعايير الأمن والسلامة، مبينة أن العام الحالي سيشهد زيادة في عدد الخيام الرمضانية وأماكن توزيع وجبات إفطار صائم. 
ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة الهيئة الرمضانية الموسمية «رمضان...عطاء مستمر»، الذي يستفيد منه على مستوى الدولة مليون، و71 ألفاً و540 شخصاً، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم، منهم نحو مليون شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد حوالي 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 3 ملايين و500 درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين، و500 ألف درهم. 
وأشارت الهيئة إلى أنها ستنفذ للمرة الأولى مبادرة رمضانية جديدة، تتضمن إقامة مواقع وخيام رمضانية لإفطار الصائم خاصة بالنساء فقط، وسيتم تنفيذها مبدئياً في ثلاثة مواقع في أبوظبي ودبي وعجمان.
وتستهدف فعاليات حملة رمضان لهذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية التي تتوسع في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.
وخصصت هيئة الهلال الأحمر، 321 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

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