رأس الخيمة تستقبل 446 فائزاً من 18 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

تحتضن إمارة رأس الخيمة غداً بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، وبرعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أكبر تجمع للنخبة من المبتكرين والمبدعين من 18 دولة حول العالم، في حفل تكريم الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الخامسة لهذا العام 2024، والذي سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء، حيث يتم تسليم الجوائز لـ 446 فائزاً، جاء نصيب الإمارات وحدها 218، منها 56 ذهبية، وتوزعت الـ 162 ما بين برونزية وفضية، والمنتظر أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت للإعلان عن جوائز أخرى لمؤسسات وشخصيات سيعلن عنها في حينها، وكذلك الإعلان عن جديد الجائزة في نسختها السادسة للعام 2025.

من جهته، أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن احتضان إمارة رأس الخيمة هذه الجائزة ورعاية الغرفة لها، يأتي من منطلق الحرص على ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، وتبني المبادرات والجوائز الهادفة التي تشجع الإبداع في شتى أنحاء العالم.

وذكرت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات بوجه عام، وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص حاضنة للإبداع والابتكار.