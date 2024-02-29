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«الإمارات الصحية» تكرم المبتكرين الفائزين

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
1 مارس 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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كرّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المبتكرين الفائزين في حفل الابتكار السنوي الذي تم تنظيمه في مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، وذلك بحضور  الدكتور يوسف محمد السركال، مدير المؤسسة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة على إيمان مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدور وقوة الإبداع والابتكار كمحركين أساسيين لتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمبتكرة، وبالاستثمار في الأفكار الجديدة وبناء شراكات فعّالة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز النظام الصحي بشكل عام.
وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة: «إن الابتكار ليس مجرد كلمة، بل هو روح وجوهر النجاح والتقدم في أي مجتمع أو بيئة عمل»، مشيرة إلى أن الحفل يأتي لتكريم أصحاب الأفكار النوعية والمبادرات الرائدة، باعتبارهم المحرك الرئيس للتغيير والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق تطورات ملموسة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
الابتكار
يوسف السركال
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