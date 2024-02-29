جامعة أبوظبي تشارك في «قمة الابتكار الكمومي»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، شارك أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والخريجون في جامعة أبوظبي في «قمة الابتكار الكمومي دبي 2024» التي أقيمت يومي 28 و29 فبراير 2024، وذلك في إطار حرص الجامعة، على تبادل المعارف والخبرات مع الخبراء والمتخصصين في مجال الابتكار الكمومي.

وتهدف القمة، التي نظمتها أكاديمية فيرنويل، إلى الارتقاء بالتعاون وسد الفجوة بين أصحاب المصلحة الدوليين والمجتمع المحلي، وتعزيز العلاقة بين القطاع الأكاديمي وتكنولوجيا الكم.

وكان لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في جامعة أبوظبي، بمن فيهم البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في الجامعة، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون المالية والإدارية، دورٌ محوريٌ في إثراء القمة بخبراتهم ومعارفهم عبر جلسات عدة، حيث ألقى حمد العضابي الكلمة الافتتاحية للحدث، بينما أدار البروفيسور منتصر الجلسة الخاصة بتحديات ثورة تكنولوجيا الكم الثانية (2.0) وشارك كمتحدث في جلسة «نمو الابتكار: الاستثمار في النظام البيئي الكمي». بالإضافة إلى ذلك، ألقى البروفيسور منتصر كلمة رئيسة بعنوان «تعزيز الاتصال الكمي: نقل الكيوبت بدون تبريد»، خلال اليوم الثاني من القمة.

وقد أتاحت القمة، التي شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً وما يزيد على 1500 شخص يمثلون 50 دولة، الفرصة للمحترفين والقادة والمبتكرين لاستكشاف الإمكانات التطويرية الهائلة لتكنولوجيا الكم.