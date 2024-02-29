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شرطة أبوظبي تنفذ «رحلة الابتكار الشرطي»

شرطة أبوظبي تنفذ «رحلة الابتكار الشرطي»
1 مارس 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برنامجاً تدريبياً «رحلة الابتكار الشرطي» في مختبر الابتكار التطبيقي بهدف دعم مبدعيها، من خلال تمكينهم وتأهيلهم على تحويل أفكارهم إلى ابتكارات متميزة تدعم الاستراتيجية الوطنية لمنظومة الابتكار، وذلك ضمن «فعاليات الإمارات تبتكر 2024»، وأكد العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أهمية برنامج حاضنات الابتكار في رحلة الابتكار الشرطي لدعم ورعاية المبتكرين، وتوفير البيئة المحفزة والموارد والأدوات اللازمة لرعايتهم وبناء قدراتهم وتطوير الأفكار وتفعيل البحث والتطوير في العمل الشرطي، بما يضمن ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل.
وأشار إلى أن حاضنات الابتكار تعمل على تطوير قدرات المبتكرين بمراحل تطور المشروع من فكرة إلى منتجات وخدمات مبتكرة، إسهاماً في تسريع عملية تطوير الابتكارات والمشاريع، كما تقوم بدور حيوي في تحويل الأفكار إلى ابتكارات متميزة وفرص تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المتنوعة والذكية والمستدامة.

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